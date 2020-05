Geen terugkeer van Milk Inc. tijdens Regi’s Sportpaleisconcert: “We komen pas terug als Linda er zin in heeft” SDE

20 mei 2020

22u25

Bron: VIER 0 Muziek In mei 2021 geeft Regi in het Sportpaleis. Voor het eerst als solo-artiest, want met Milk Inc. speelde hij regelmatig in de Antwerpse concertzaal. Toch zijn er voorlopig nog geen plannen om de danceformatie nieuw leven in te blazen, vertelt hij in ‘Gert Late Night’.

“Ik zal misschien wel een nummertje van Milk Inc. spelen, maar dit concert draait rond mij als solo-artiest”, vertelt Regi in ‘Gert Late Night’. “Mijn oeuvre is ondertussen uitgebreid genoeg." Een terugkeer van Milk Inc. zit er de komende jaren nog niet in, klinkt het. “Zolang Linda (Mertens, de zangeres, red.) er geen zin in heeft, zal dat niet gebeuren. We passen ons gewoon aan.” In 2017 verloor de zangeres haar 2,5 jaar oude dochtertje Lio aan kanker. Sindsdien staat Milk Inc. on hold.

Toch gelooft Regi wel dat Milk Inc. nog een toekomst heeft. “De groep loopt niet weg, hé. Als het zover is, spelen we nog wel eens in het Sportpaleis.”

