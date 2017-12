Geen Summerfestival in 2018

mvdb

16u04

Bron: Belga 0 Photo News Summerfestival editie 2015. Muziek De organisatie van het Summerfestival op de Antwerpse Linkeroever heeft besloten in 2018 een sabbatjaar in te lassen. Zowel het Summerfestival als zusterfestival Laundry Day ondergingen dit jaar een koerswijziging en over Laundry Day was de organisatie tevreden, maar Summerfestival bleef met zowat 35.000 bezoekers onder de verwachtingen.

Summerfestival had in 2018 zijn tiende verjaardag moeten vieren, maar dat feestje wordt dus met minstens een jaar uitgesteld. Op zijn hoogtepunt lokte het dancefestival 70.000 bezoekers naar het domein Middenvijver op Linkeroever, nadat het plaats had moeten ruimen op Nieuw Zuid aan de overzijde van de Schelde.

In 2016 viel het bezoekersaantal terug naar 45.000, dit jaar was dat nog 35.000 - mede door een stakingsactie bij De Lijn en mindere weersomstandigheden. De organisatie zegt nu lessen te hebben getrokken uit de voorbije edities, maar last toch een "pauze" in.