Geen musicals, wel intieme shows in pop-uptheater Studio 100 deze zomer: Natalia en Jeff Neve mogen de spits afbijten Stijn Van Hove

19 juni 2020

00u00 0 Muziek Geen Daens en '40-45', wel Willy Sommers en Natalia: het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs wordt gedurende de hele maand juli de thuishaven voor tal van Vlaamse en Nederlandse artiesten. "We mikken op intieme concerten voor telkens 200 mensen", zegt organisator House of Entertainment. "Volledig volgens de regels en in een sfeervolle 'bubbelsetting'."

Dan toch geen zomer zonder live-muziek van de grote namen. Onder anderen De Romeo's, Belle Perez, Natalia en Jef Neve en Lindsay starten binnen twee weken al met onverwachte en zelfs onverhoopte concerten. Een podium daarvoor vonden ze in Puurs, waar het pop-uptheater leeg staat sinds Studio 100 de voorstellingen van 'Daens' en '40-45' moest staken. "We zijn zeer dankbaar dat Studio 100 ons hun theater ter beschikking stelt als locatie", zegt Pieter Ramboer van House of Entertainment. "We hebben samen hard gewerkt om een volledig 'coronaproof', haalbaar concept voor live-entertainment uit te tekenen. Door de beschikbare ruimte qua parking, foyer, zaal en backstage kunnen we de opgelegde maatregelen optimaal respecteren."

Al lijkt het vooral gezellig te worden, daar in Puurs. "We werken niet met de rijdende tribunes, maar met een 'bubbelsetting' op de speelvloer van de musicals. Elke bubbel biedt plaats aan twee of vier mensen en wordt ook comfortabel ingericht met knusse zetels, een warm tapijtje, een tafeltje en een lampje. Met zijn allen naar de toog lopen kan uiteraard niet, maar de mensen kunnen wel drankjes en fingerfood bestellen bij de zaalmedewerkers. Dat wordt hen dan aan hun tafeltje gebracht."

Snakken naar publiek

De artiesten hebben er alvast zin in. "We hebben eindelijk iets om naar uit te kijken", zegt Chris Van Tongelen van De Romeo's. "Al die online concertjes en dergelijke waren de voorbije maanden wel leuk, maar eigenlijk was het vooral een vorm van bezigheidstherapie. Op dit moment snakken we heel hard naar écht contact met ons publiek. Bovendien is dit ook een sterk signaal. De sector had dringend nood aan perspectief. Deze concerten tonen aan dat -mits inspanningen van alle betrokken partijen - er wel degelijk veel mogelijk is. Ik denk dat ik uit naam van alle collega's spreek wanneer ik zeg dat we hier heel hard naar uitkijken."

Info en line-up via www.popupconcerten.be.

'Natalia & Jef Neve' starten op 2 juli. Tickets kosten tussen 42,50 en 52,50 euro.