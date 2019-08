Garden of Madness van Dimitri Vegas & Like Mike krijgt internationale edities SDE

29 augustus 2019

07u52 0 Muziek In december brengen Dimitri Vegas & Like Mike voor het tweede jaar op rij hun populaire ‘Garden of Madness-concept naar het Sportpaleis. Maar ook het buitenlandse publiek zal dit jaar kunnen genieten van de show, want voor het eerst krijgt het concept ook twee internationale edities.

De ‘Garden of Madness’-tournee, een concept dat ondersteund wordt door dancefestival Tomorrowland, passeert eerst in New York (op 2 november), waarna Liverpool aan het dansen mag slaan (op 7 december). Eindigen doen de broertjes op 20 en 21 december in het Sportpaleis in Antwerpen.