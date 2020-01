Frozen-hit ‘Let It Go’ op één in de Disney Top 30 van Joe Christophe D'huysser

18 januari 2020

15u00 0 Muziek De luisteraars van radiozender Joe hebben de titelsong ‘Let It Go’ uit Frozen 1 verkozen tot mooiste Disneyliedje. Dat maakten Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zonet bekend vanuit Disneyland Paris waar ze de Disney Top 30 presenteerden.

Voor het tweede jaar op rij konden de Joe-luisteraars hun favoriete Disneysongs insturen via de website van de radiozender om zo mee de Disney Top 30 samen te stellen. Met een nieuwe nummer één. Niet langer ‘Beauty & The Beast’ uit de gelijknamige tekenfilm, maar wel ‘Let It Go’ uit Frozen - dat vorig jaar nog op een mooie tweede plek stond - prijkt helemaal bovenaan in deze populaire lijst. Met dank natuurlijk aan Frozen 2 die het nog steeds heel goed doet in de bioscoop. Ook de liedjes uit die tweede film veroveren de Disney Top 30. Op de negentiende plek zien we ‘Show Yourself’, maar de hoogste nieuwkomer is ‘Into The Unkown’. De titelsong van Frozen 2 belandt daarmee op een knappe zevende plaats.

Het liedje ‘Beauty & The Beast’ uit de gelijknamige film staat dit jaar op de tweede plek in de Disney Top 30, ‘A Whole New World’ uit Aladdin belandt op drie. Op vier en vijf vinden we ‘You’ll be in my heart’ uit Tarzan en ‘Circle Of Life’ uit The Lion King. Die laatste film staat ook met de hits ‘Can You Feel The Love Tonight’, ‘Hakuna Matata’ en ‘Wacht Maar Tot Ik Koning Ben’ in de Disney Top 30 van Joe. Daarmee heeft The Lion King de meeste noteringen in deze lijst. Nieuw dit jaar is ook dat de Vlaamse versies van Disneysongs in de top staan. Op de dertiende plaats staat ‘Diep in de Zee’ uit De Kleine Zeemeermin. ‘Wacht Maar Tot ik Koning Ben’ uit De Leeuwenkoning eindigt op de 23ste plaats, ‘Vergeet Me Niet’ uit Coco op plaats 26 en ‘Geen Dankje’ uit Vaiana, ingezonden door Sean Dhondt, staat op de 30ste plaats.

Speciaal voor de Disney Top 30 trokken Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx naar het magische Disneyland Paris om van daaruit live te kunnen uitzenden. Met een studio helemaal in het thema van ‘Frozen Celebration’. “Dat het Franse park op dit moment ‘Frozen’ uitademt, maakt van ‘Let It Go’ een terechte winnaar”, knipoogt Anke. “Maar eerlijk: ik vind het ook echt een steengoed nummer. De Vlaamse versie trouwens ook. Thuis zingen mijn dochter Lou en ik vooral ‘Laat het los’. Altijd veel te luid en veel te vals. (lacht) Ja, we spelen Frozen vaak na. Ik ben dan Elsa en Lou is altijd Elsa. Met bijhorende jurk en een blonde, lange nepvlecht. Onze dochter was dan ook in de wolken toen ze haar idool Elsa in levenden lijve zag tijdens de parade in Disneyland Paris. Nadien was er nog een ontmoeting met Olaf en deze schattige sneeuwpop hebben we overladen met knuffels.”

Dat de Disney Top 30 zo leeft bij de luisteraars van Joe, verbaast Sven niet. “Dankzij Disney word je even meegenomen naar een compleet andere wereld. Zonder sleur, stress en zorgen. Onze luisteraars vinden het leuk om hier met hun gezin te zijn, maar er zijn ook luisteraars zonder kinderen. Eigenlijk is Disney en Disneyland Paris leuk voor jong en oud. De muziek van Mary Poppins is al is 55 jaar oud, maar nog steeds zo ontzettend catchy. Elke Disneyfilm heeft een unieke soundtrack waar je vrolijk van wordt. Ik vermoed dat we nu wel een nieuwe traditie bij Joe hebben met onze Disney Top 30.”

De volledige Disney Top 30:

01. Let It Go (Frozen)

02. Beauty And The Beast (Beauty & The Beast)

03. A Whole New World (Aladdin)

04. You’ll Be In My Heart (Tarzan)

05. Circle Of Life (The Lion King)

06. How Far I’ll Go (Vaiana)

07. Into The Unknown (Frozen 2)

08. Can You Feel The Love Tonight (The Lion King)

09. You’ve Got A Friend In Me (Toy Story)

10. Colours Of The Wind (Pocahontas)

11. The Bare Necessities (Jungle Book)

12. Hakuna Matata (The Lion King)

13. Diep In De Zee (De Kleine Zeemeermin)

14. I See The Light (Tangled)

15. Un Poco Loco (Coco)

16. Supercalifragilisticexpialidocius (Mary Poppins)

17. Reflection (Mulan)

18. Strangers Like Me (Tarzan)

19. Show Yourself (Frozen 2)

20. Go The Distance (Hercules)

21. I Wanna Be Like You (Jungle Book)

22. Heigh Ho (Sneeuwwitje)

23. Wacht Maar Tot Ik Koning Ben (De Leeuwenkoning)

24. Friend Like Me (Aladdin)

25. Be Our Guest (Beauty & The Beast)

26. Vergeet Me Niet (Coco)

27. A Spoonful Of Sugar (Mary Poppins)

28. When You Wish Upon A Star (Pinocchio)

29. He’s A Tramp (Lady & The Vagebond)

30. Geen Dankje (Vaiana)