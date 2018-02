Frontman will.i.am bevestigt: "Fergie heeft Black Eyed Peas verlaten" (en hij heeft al een ander op het oog) TDS

22 februari 2018

18u14

Bron: Daily Star 0 Muziek Het nieuws zal voor veel fans allicht verrassend in de oren klinken, maar zangeres Fergie maakt na vijftien jaar niet langer deel uit van de Amerikaanse popband The Black Eyed Peas. Dat heeft frontman will.i.am deze week bevestigd in een interview met Daily Star.

"We zijn nu een trio. Ik weet niet waarom Fergie geen deel meer wil uitmaken van het project. Je zult het haar zelf moeten vragen", zei hij in het interview. De frontman van de band liet echter optekenen ook zonder Fergie het licht te zien. ""Je weet toch zelf dat we echt wel in staat zijn om het te doen zonder Fergie", klinkt het.

De band lijkt ook al te weten wie: zij zouden hun pijlen hebben gericht op Nicole Scherzinger, voormalig zangeres van de Pussycat Dolls. Al wil will.i.am dat (nog) niet bevestigen: "Ik wil nog niet in detail treden over haar betrokkenheid", houdt hij zich op de vlakte.

Toch lijkt hij ook zelf al te willen hinten naar de komst van Scherzinger: "We hebben een chatgroep met de naam Black Eyed Peas. Die chat heeft niets te maken met muziek of geld, maar gaat over vriendschap en familie. Het zijn wij drieën en Nicole. Nicole is Black Eyed Peas. Zij is familie."

Fergie heeft sinds het Coachella-muziekfestival 2015 in Californië niet opgetreden met de Black Eyed Peas.