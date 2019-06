Frisse nevel en gratis water verkoelen puffende festivalgangers in Werchter sam

26 juni 2019

In Werchter stromen horden festivalbezoekers toe onder een loden zon. Aan de ingang van The Hive, de camping waar ook feestjes doorgaan, worden ze getrakteerd op een wolk verneveld water. Op twee plaatsen krijgen ze bekertjes water aangeboden, iets wat duidelijk in de smaak valt. Aan de ingang van de campingzone moet iets na 18 uur al een tweede ton van 1.000 liter aanrukken.

