Freddie Mercury, Elton John en Rod Stewart wilden ooit een supergroep oprichten, genaamd Nose, Teeth & Hair

18 januari 2019

Bron: Metro UK 0 Muziek Een samenwerking tussen Freddie Mercury, Elton John en Rod Stewart? Dat had waarschijnlijk parels van nummers opgeleverd. Volgens filmmaker Rudi Dolezal was het ook bijna zover: de drie sterren zouden ooit op een feestje afgesproken hebben om samen een supergroep op te starten.

Delozal, die de videoclip van ‘These Are The Days Of Our Lives’ maakte voor Queen, was ooit uitgenodigd op een privéfeestje van Freddie Mercury. Ook Elton John en Rod Stewart waren aanwezig, vertelde hij aan de New York Post. “Ik herinner me dat ze samen gezellig aan het afgeven waren op andere artiesten, maar ze staken ook de draak met zichzelf. En toen kwam Rod op het idee om samen een groep op te richten, die ze dan ‘Nose, Teeth & Hair’ konden noemen.”

De potentiële groepsnaam getuigt van veel zelfrelativering: Rod Stewart heeft een grote neus, Elton kloeg altijd over zijn onhandelbare haardos en de tanden van Freddie zijn niet minder dan legendarisch.

Het is niet de eerste keer dat dit gerucht opduikt; Rod schreef er immers zelfs iets over in zijn autobiografie. “De band Queen heeft een tijdje een huis gehuurd in Bel Air”, stond er in het boek, “en Elton en ik brachten er een lange avond door met Freddie Mercury, een lieve en grappige man die ik echt bewonderde. We hebben toen de mogelijkheid van een supergroep besproken - het idee was dat we ons zouden kleden als de Beverley Sisters. Dit project is om de een of andere reden echter nooit van de grond gekomen, wat een groot verlies is voor de moderne muziek.” Dat kunnen wij alleen maar beamen.

