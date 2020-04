Franse zanger Christophe (74) overleden aan gevolgen van coronavirus IB/MVO

17 april 2020

02u04

Bron: Belga 402 Muziek De Franse zanger Christophe is overleden. Dat meldt zijn vrouw donderdagavond. De zanger raakte bij ons vooral bekend met de nummers ‘Aline’ en ‘Mots bleus’.

Eind maart werd Christophe in een Parijs ziekenhuis opgenomen en lag daar op de afdeling intensieve zorgen, maar intussen werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Brest. De zanger, die eigenlijk Daniel Bevilacqua heet, werd 74. Hij overleed aan de gevolgen van een emfyseem, een longaandoening die erger werd gemaakt door het coronavirus.

“Christophe is overleden”, klonk het in een statement van de familie. “Ondanks de onvermoeide inspanningen van het zorgpersoneel heeft zijn lichaam hem in de steek gelaten. Woorden schieten ons tekort.” De man laat een dochter, Lucie, achter. Zijn vrouw, Véronique Bevilacqua, wilde het in de officiële communicatie niet hebben over het coronavirus. Eerder bevestigde de familie wel dat de man er positief op had getest.

Jean-Michel Jarre, de man die samenwerkte met Christophe om zijn songteksten te schrijven, verwijst wél naar de recente crisis in het rouwbericht dat hij op sociale media plaatste. “Ik ben een lid van ‘mijn stam’ verloren. Hij was niet zómaar een zanger. Daarom kunnen we geen afscheid van hem nemen. Stom virus.”

Christophe scheerde hoge toppen met het nummer ‘Aline’, dat uitkwam in 1965. Zijn recentste albums dateren van vorig jaar: ‘Christophe, etc’ volume 1 en 2. Hij vatte zijn carrière in de muziek als volgt samen: “Ik had mijn ups en downs. Maar ik had ook een paar mooie downs.”