Franse rappers mogen niet knokken in Zwitsers kanton: kooigevecht van anderhalf miljoen afgeblazen

16 augustus 2019

23u25

Bron: ANP/BuzzE 0 Muziek Twee ruziënde Franse rappers moeten op zoek naar een andere locatie voor een lucratief kooigevecht. Aartsrivalen Booba en Kaaris zouden eigenlijk op de vuist gaan in een arena in het Zwitserse Basel, maar de plaatselijke autoriteiten hebben hun vergunning ingetrokken.

De mannen wilden hun vendetta te gelde maken met een kooigevecht in november. De winnaar zou 1,5 miljoen euro mee naar huis mogen nemen. De verliezer moet het met een paar honderdduizenden euro's doen. Het evenement moest in Zwitserland plaatsvinden omdat vechtsport Mixed Martial Arts in Frankrijk is verboden.



De autoriteiten in het kanton Basel-Stadt, nabij de Franse stad Mulhouse, hebben na overleg met de politie echter een streep gehaald door het geplande gevecht. Na een "analyse van de veiligheidssituatie" is duidelijk geworden dat het evenement niet kan plaatsvinden, aldus een verklaring.

De rivaliserende rappers hadden eerder al een maand achter de tralies doorgebracht na een onderlinge knokpartij. Die vond plaats nadat de mannen en hun entourages elkaar in 2018 waren tegengekomen op een luchthaven bij Parijs.



De mannen hadden elkaar in de aanloop naar het kooigevecht al flink lopen uitdagen. De 39-jarige Kaaris kondigde aan het bloed van zijn 42-jarige rivaal te zullen drinken. Die dreigde op zijn beurt Kaaris "dood te slaan".

