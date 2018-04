Franse pers laaiend enthousiast over nieuwe plaat Axelle Red: "Haar beste album in 20 jaar" SD

07 april 2018

10u42

Bron: Het Nieuwsblad 1 Muziek De nieuwe plaat van Axelle Red (50) werd in ons land reeds enthousiast onthaald, maar in Frankrijk loopt het pas echt storm voor de Belgische zangeres. Dat weet Het Nieuwsblad. “Ongelooflijk mooie liedjes”, oordeelt France Inter. “Haar beste plaat in 20 jaar”, klinkt het bij RTL.

'Exil', heet de nieuwe plaat van Axelle Red. In ons land kreeg ze al veel lof voor het verrassende album maar ook in Frankrijk wordt haar nieuw werk gesmaakt. Axelle is er nog steeds bijzonder populair.

“Melodieën die je optillen, je inspireren en meenemen naar elders”, klonk het bij radiozender Europe 1. Ook op zenders RTL, France Inter en France Bleu niets dan mooie woorden. “Haar beste album in 20 jaar”, “een enorm geslaagde comeback, die alles heeft wat we graag horen” of “een nieuwe plaat met ongelooflijk mooie liedjes”.

Ook de geschreven pers is laaiend enthousiast. “Ze is atypisch en toch zo poppy”, beschrijft Femme Actuelle. “Een romantische terugkeer” en “een prachtige popplaat”, klinkt het elders. Télémag noemt het een “elegant en teder” album, terwijl Gala de “sterke teksten” looft.

Begin maart kreeg Axelle Red in Oostende haar plaatsje in De Eregalerij, een bekroning voor een opmerkelijke muzikale carrière. Axelle Red, in 1968 in Hasselt geboren als Fabienne Demal, verkocht al zo’n 5,2 miljoen albums. De zangeres werd niet alleen geprezen voor haar muziek, maar ook voor haar engagement als mensenrechtenactiviste en haar inzet voor organisaties als Unicef en Handicap International. “Ik ben heel dankbaar voor deze hulde”, zei Axelle Red toen. “Vooral omdat dit eerbetoon van Radio 2 komt. Die zender heeft niet alleen een heel trouw publiek, maar de band van de radiomakers met de eigen artiesten is uniek. Heel blij!”