Frans Bauer geeft plagiaat feestlied ‘Leugentje om bestwil’ toe Tom Tates

09 april 2019

23u09

Levensliedzanger Frans Bauer (45), die vijf dagen geleden zijn nieuwe feestnummer Leugentje om bestwil uitbracht, heeft toegegeven dat het lied wel heel erg lijkt op het nummer Meidengroep dat in 1983 uitkwam voor Kinderen voor Kinderen. Hans van Hemert (74) - de componist daarvan - krijgt de helft van de inkomsten van Bauers meezinger. Dat hebben de twee met elkaar afgesproken.

Volgens het SBS 6-entertainmentprogramma 6 Inside hebben Bauer en Van Hemert recent zeker een half uur over de plagiaatzaak gesproken. Tijdens die discussie zouden geen harde woorden zijn gevallen. Wel is bepaald dat de opbrengst van het nummer zal worden gedeeld. Met die schikking heeft Bauer feitelijk toegegeven dat de melodie van Leugentje om bestwil aan muziekproducent, componist en tekstdichter Van Hemert toebehoort en de tekst aan een ander.

Frans Bauer kreeg het nummer een tijdje geleden toegespeeld door Jeffrey Weber, de zoon van zangeres Marianne Weber. “Hij belde me op en zei ‘ik heb iets nieuws en leuks voor je”, vertelde Bauer enthousiast aan Omroep Brabant. Jeffrey schreef in het verleden al nummers voor bekende Nederlandse artiesten zoals zijn moeder, John de Bever, Grad Damen en Roxeanne Hazes. Waarom Marianne's zoon zich voor een groot deel liet inspireren door het lied Meidengroep en het feitelijk grotendeels en met de nodige risico's kopieerde, is onbekend. Weber is ook verantwoordelijk voor de tekst.

Van Hemert - het brein achter de meidengroep Luv en verantwoordelijk voor hits van onder anderen Mouth & McNeal, Liesbeth List en Ramses Shaffy - verklaarde eerder deze week dat het om een één-op-één kopie gaat. “Frans Bauer heeft het geleend, ja, of gestolen, hoe je het noemen wilt”, vertelde hij aan Shownieuws. Juridische stappen waren volgens hem nog niet aan de orde. Daarover moest Van Hemert nog nadenken. “Als iedereen tegen mij zegt: ’ja, dat is gewoon een kopie’, dan moet ik er iets mee.” Frans Bauer verklaarde aanvankelijk erg blij te zijn met het nummer en de positieve reacties. “Als je met iets nieuws komt en het wordt zo omarmd door Nederland, dan is dat hartstikke leuk.”

Beluister hieronder de nummers Leugentje om bestwil en Meidengroep