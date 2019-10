Frans Bauer eert ouders op nieuw album JR

11 oktober 2019

Frans Bauer (45) was een tijdlang minder vaak in België te zien, maar daar komt binnenkort verandering in met een nieuwe tournee. In het voorjaar staan verschillende optredens gepland in ons land. In afwachting verschijnt volgende week al zijn nieuwe album 'Ik heb je lief', met veertien levensliedjes in de vertrouwde Frans Bauer-stijl.

Twee nummers hebben voor de zanger een emotionele betekenis. 'Ik mis je elke dag' is opgedragen aan zijn vader Chris, die vijf jaar geleden overleed aan een hartaanval. "Afscheid nemen hoort bij het leven, maar ik denk nog elke dag aan mijn vader", zegt Bauer. 'Woonwagen Mama' is dan weer opgedragen aan zijn moeder Wies. "Ik ben nooit vergeten waar ik vandaan kom. Mijn mama is 73, maar nog heel kwiek en gezond. Ze woont nog altijd in een woonwagen bij ons in de buurt en komt elke dag bij ons eten. Eigenlijk heb ik vier zonen en één dochter op dit moment", lacht Frans.