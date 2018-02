Frans Bauer: "Als mijn kinderen dit zeggen, weet ik dat ik moet stoppen" KDL

28 februari 2018

10u17

Bron: RTL 0 Muziek Frans Bauer (44) is nog niet van plan om te stoppen met zingen of optreden, maar de Nederlandse zanger heeft wel afspraken gemaakt met zijn kinderen. Zo weten ze wat ze tegen hem moeten zeggen als ze vinden dat het genoeg geweest is.

"Ik heb met mijn zonen een belangrijke afspraak gemaakt. Als papa op een dag op het podium staat zoals Rob de Nijs, dan is dat perfect. Maar als dat anders is, dan moeten ze me thuis opsluiten", vertelt Frans aan RTL.

Stoppen is voorlopig nog niet aan de orde, zo brengt de zanger deze week nog een nieuwe plaat, 'Levenslied', uit. "Het is een album vol eigen geschreven liedjes, een weerspiegeling van hoe ik ben. Sommige liedjes zijn heel vrolijk, maar zoals je weet, kent het leven bij mij ook heel veel tranen. Ik ben de afgelopen jaren een beetje op zoek geweest naar mezelf en heb muziek geprobeerd te maken die wat breder is. Maar op een gegeven moment sta je op, kijk je in de spiegel en besef je dat je maar één ding echt leuk vindt, dat is het levenslied."