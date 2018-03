Frans Bauer (44) keert terug naar zijn roots met ‘Levenslied’: "Mijn muzikale midlifecrisis is voorbij" HL

01 maart 2018

05u00 0 Muziek Frans Bauer (44) staat bekend als een vrolijke jongen die graag de polonaise op gang trekt. Maar er zit ook veel verdriet in de Nederlandse zanger. Dat is te horen op zijn nieuwe album ‘Levenslied’. "Tranen horen bij het leven. En zeker bij dat van mij."

"Met ‘Levenslied’ keer ik terug naar mijn roots, die ik het voorbije anderhalf jaar wat uit het oog was verloren", zegt Frans. "Ik zat een tijdje in een vervelende midlifecrisis. Ik dacht dat ik hippe liedjes met een wat moderne inslag en moeilijke thema’s moest componeren. Tot ik in de spiegel keek en besefte dat ik op het verkeerde spoor zat.

