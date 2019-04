Frankrijk stuurt genderneutrale kandidaat naar Eurosong Redactie

10 april 2019

14u17 0

Bilal Hassani (19) zal Frankrijk vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Israel. Bilal is in Frankrijk al bekend omdat hij in 2015 deelnam aan The Voice Kids. Hij won de preselecties voor Eurosong met het nummer ‘Roi’. Het nummer gaat over zelfwaardering, iets wat Bilal zelf heel belangrijk vindt. Hij uit zich als genderneutraal. Hij kreeg al heel wat online haatberichten maar hij hoopt toch dat mensen naar zijn muziek willen luisteren. Het Songfestival vindt in mei plaats in Tel Aviv.