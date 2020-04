Fountains of Wayne-zanger Adam Schlesinger overleden aan corona LOV

02 april 2020

08u44

Bron: ANP 0 Muziek Songwriter en muzikant Adam Schlesinger is woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 52 jaar.

Adam was bandlid van Fountains of Wayne en won afgelopen september een Emmy voor een nummer dat hij schreef voor televisieserie ‘Crazy Ex-Girlfriend’. De bedenker en hoofdrolspeler van die show, Rachel Bloom, had het eerder woensdag over de ziekenhuisopname van Adam in een post op Instagram. Daarin kondigde ze de geboorte van haar dochter aan, maar liet ze weten dat het een “intens emotionele week” was geweest om de zorgen om Adam en het feit dat haar baby behandeld moest worden op een kraamafdeling die zich voorbereidde op een “covid-storm”.

Adam won twee keer eerder een Emmy en mocht in 2010 een Grammy in ontvangst nemen voor zijn bijdrage aan ‘A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!’, dat won in de categorie beste comedy-album. Hij had ook een Golden Globe- en een Oscarnominatie op zijn naam staan, beide voor het nummer ‘That Thing You Do!’ uit de gelijknamige film met Tom Hanks.