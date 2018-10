Fotograaf Henk Van Cauwenbergh wilde vandaag nog met Aznavour lunchen: "Zijn conciërge viel mij snikkend in de armen" TDS

01 oktober 2018

18u02 1 Muziek Henk Van Cauwenbergh verloor vandaag met Charles Aznavour een erg goede vriend. De fotograaf had zelfs op de dag van zijn overlijden nog een lunch met hem gepland. "Plots stonden er vier ambulances voor zijn deur."

“Ik heb mijn tranen moeten drogen, maar moet het nieuws nog verwerken", aldus een aangeslagen Van Cauwenbergh, die jarenlang de huisfotograaf was van Aznavour. "Charles en ik hadden net afgesproken om samen te gaan lunchen. Ik ging dus naar zijn huis, maar daar stonden plots vier wagens van de diensten. De conciërge deed de poort open, en viel mij al huilend in de armen. 'Hij is gestorven', snikte hij. Charles is overleden aan hartfalen.”

Henk Van Cauwenbergh bezocht zijn vriend eerder dit jaar al een keer in het ziekenhuis. “Op 20 mei, net 2 dagen voor zijn 94ste verjaardag, is hij thuis gevallen", herinnert de fotograaf zich. "Hij had toen een opstapje gemist en is nadien nog voor een zware armoperatie onder het mes gegaan in het ziekenhuis van Nîmes. Daarvoor moest hij volledig verdoofd worden. Ik ben hem toen gaan bezoeken in het ziekenhuis, maar daar was hij niet tevreden. 'Ik blijf hier niet, het eten is hier slecht', zei hij toen nog. De dokters hebben hem toen echt met man en macht moeten overtuigen om zijn optredens toen uit te stellen."

Workaholic

"Hij zat constant boordevol plannen", zegt Henk. "En ondanks zijn leeftijd is hij het nooit kalmer aan gaan doen. Dat was zijn drive. Toen men hem vroeg wat zijn geheim was om zo oud te worden zei hij ook zelf 'omdat ik alle dagen werk'. En hij werkte ook dag en nacht. Als hij niet kon slapen, dan schreef hij aan muziek. Een artiest in hart en nieren, hij was de laatste grootste Franse chansonnier."

Henk Van Cauwenbergh was niet alleen een goede vriend, hij was ook de vaste fotograaf van de chansonnier. "Voor hem werken was de grootste eer die ik ooit als fotograaf gehad heb", klinkt het. "Ik heb Charles 22 jaar geleden leren kennen via Chico van de Gipsy Kings. Die had hem aangeraden om zijn foto’s eens door mij te laten nemen. En hij heeft mij sinds dan nooit meer losgelaten (lacht). Hij hield van mijn stijl, en hij zei me dat ik met beeld kon wat hij met woorden deed. Dat was voor mij als fotograaf het mooiste compliment dat hij me kon geven"

270.000 euro

Aznavour zou op 26 oktober bij ons op de planken staan in Vorst Nationaal. "Ook daarvoor had hij me opgebeld", zegt Van Cauwenbergh. "Ik zou foto's maken van hem en koning Filip en meteen ook enkele van zijn show in Vorst."

Eén moment zal Van Cauwenbergh nooit vergeten. "Enkele jaren terug werd mijn werk als fotograaf in het casino van Knokke in de verf gezet. Het was toen ook de droom van de directie om Aznavour nog één keer te laten optreden op hun podium. Maar met 600 a 700 stoelen was daar te weinig plaats in de zaal, én hij kostte toen 270.000 euro voor een optreden. Maar speciaal voor mij is hij toen afgekomen en heeft hij dat optreden toch gedaan. Dat zal ik nooit vergeten."