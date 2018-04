Foo Fighters laten fan meespelen en 'Kiss guy' blijkt zo'n beest dat Dave Grohl tekst vergeet



sam

22 april 2018

00u40

Bron: Mashable 0 Muziek Hij kwam, zag en overwon. Het is 'Kiss guy', de kerel die tijdens het optreden van Foo Fighters in het Texaanse Austin de ballen had om teken te doen dat hij een nummer wilde meespelen. En niet zomaar eentje, maar de kraker Monkey Wrench.

Zanger-gitarist Dave Grohl ging overstag, haalde de fan op het podium en gaf hem zijn gitaar. Een plectrum was niet nodig, want 'Kiss guy' had zijn eigen gerief bij.

Zijn naam wilde de gitarist aanvankelijk niet kwijt, maar omwille van zijn Gene Simmons-schmink doopte Grohl hem al snel 'Kiss guy'. Ondertussen is bekend dat hij Yayo Sanchez heet.

Showbeest

En Yayo kan niet alleen stukje overweg met een gitaar, hij bleek ook een echt showbeest. Headbangend verkende hij alle uithoeken van het podium, tot groot jolijt van de band. Grohl had zo'n lol dat hij zijn tekst stomweg vergat. En 'Kiss guy'? Die ging zo tekeer dat zijn gezicht afschilferde. "Doet me denken aan mijn eerste huis", lachte Grohl later nog.

De frontman gaf nog mee dat sommige mensen denken dat zo'n meespelende fan doorgestoken kaart is, en verzekert dat dat nooit het geval is. En dat 'Kiss guy' verdomme de allerbeste is die ze al hebben gehad!

SO EXCITED FOR @foofighters TONIGHT!!!!!! Een foto die is geplaatst door null (@yayosanchez333) op 18 apr 2018 om 23:08 CEST