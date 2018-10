Fleetwood Mac kondigt Europese tournee aan KD

22 oktober 2018

21u30

Bron: Fleetwood Mac 0 Muziek De Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac heeft net een nieuwe Europese tournee aangekondigd. In juni 2019 speelt de band in Berlijn, Dublin en Londen.

Oudgedienden Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks, and Christine McVie zullen tijdens de Europese tournee begeleid worden door nieuwkomers Mike Campbell and Neil Finn. Het tweetal verving eerder dit jaar Lindsey Buckingham. Hij werd na decennia uit de band gezet wegens een ruzie over zijn solo-album.

Buckingham heeft zijn oud-collega's onlangs voor de rechter gesleept omdat hij compensatie eist voor de gemiste inkomsten van een tournee die de band voor dit jaar gepland had staan. Volgens zijn advocaten kan dat bedrag oplopen tot ruim 14 miljoen dollar.