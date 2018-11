Fleetwood Mac komt naar Werchter Boutique KD

06 november 2018

08u52 12 Muziek Fleetwood Mac wordt dit jaar de headliner van Werchter Boutique. Ook op het Nederlandse festival Pinkpop zal de band optreden.

Op zaterdag 8 juni viert Werchter Boutique het beste van de popmuziek. Fleetwood Mac wordt de headliner van het dagfestival in Werchter. In de zomer van 2019 plannen ze een handvol concerten in Europa, waaronder in België en Nederland. Werchter is eerst aan de buurt, twee dagen later, op 10 juni, worden de muzikanten op Pinkpop verwacht.

Het bekroonde oeuvre van Fleetwood Mac is imposant. De groep is al meer dan 50 jaar bezig en heeft tot op heden meer dan 100 miljoen albums verkocht. In 1998 trad Fleetwood Mac toe tot de ‘Rock and Roll Hall of Fame’.

De legendarische band toert doorheen Europa in de nieuwe formatie, bestaande uit oude rotten Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie en nieuwkomers Mike Campbell en Neil Finn. “Toen we jamden met Mike en Neil voelden we de chemie. Het was duidelijk voor de groep dat zij de juiste toevoeging zijn om in ‘Fleetwood Mac’-stijl verder te gaan”, aldus Mick. De ticketverkoop voor Werchter Boutique met Fleetwood Mac start op vrijdag 9 november om 10u via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Meer namen zullen binnenkort aan de line-up worden toegevoegd.