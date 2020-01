Fixkes brengen binnenkort nieuw album uit SDE

28 januari 2020

11u29 0 Muziek Op 21 mei stellen Fixkes hun nieuwe album voor in zaal Rataplan in Borgerhout. Het is al de vierde plaat van de Stabroekse band, die doorbrak met ‘kvraagetaan’.

Het 13 jaar oude Ultratop-record zijn de Fixkes ondertussen kwijt, nu Tones and I met haar ‘Dance Monkey' één week langer op de eerste plaats in de Ultratop stond dan hun ‘kvraagetaan’. Maar de heren laten het niet al té zeer aan hun hart komen en brengen op 21 mei hun nieuwe, vierde plaat uit. Die put inspiratie uit de jaren negentig, klinkt het. “Wat Pavement, Beastie Boys, Cake of Weezer? Ardense hiphop meets Rita Deneve, zoiets? ‘Rock is dood’, zingt Sam op de cd. Zou best kunnen, maar als heuptasjes mogen, broeken weer de breedte in gaan en sweaters om het hardst schreeuwen, is het alleen nog wachten op spermajeans. Of Fixkes. Of de twee samen natuurlijk.”

Hun vorige plaat, ‘Weeral halfacht’, dateert uit 2014. Sindsdien was het stil rond de Stabroekse band.

Tickets en info via Rataplanvzw.be