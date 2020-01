Fiocco maakt comeback: “Het was nu of nooit” IDR

10 januari 2020

16u42 4 Muziek Het was tien jaar geleden dat de leden elkaar nog gezien hadden, maar binnenkort komt de Belgische dance act Fiocco terug samen. Op het podium van ‘I Love the 90’s’ zal de legendarische groep eenmalig het beste van zichzelf geven. “De tijd is er eindelijk rijp voor”

‘The spirit’, ‘Afflito’, ‘The music’: wie rond de eeuwwisseling een club binnenstapte, kon er zeker van zijn dat een van de hits van Fiocco de revue passeerde. De dancegroep was het geesteskind van dj en producer Jan Vervloet, die op het podium versterking kreeg van zangeres/frontvrouw Ann Lomans, danseres Anja Maesen en keyboardspeler Enzo Fumarola. “We hebben geweldig mooie dingen mogen doen, maar in 2001 hebben we beslist om ermee op te houden”, legt Jan (49) uit. “We hadden geen ruzie, maar wilden stoppen op een hoogtepunt. De afgelopen jaren heb ik heel vaak de vraag gehad of we toch geen comeback wilden maken. Maar ik hield die boot bewust af. Het voelde niet juist aan. Ann dacht daar hetzelfde over.”

(lees verder onder de foto)

Nu of nooit

Vorig jaar werd er bij Vervloet opnieuw gepolst of een reünie niet tot de mogelijkheden behoorde. Dit keer door ‘I Love the 90's’, waar hij als dj al enkele keren op het podium stond. “Nu had ik het gevoel dat de tijd wel rijp was”, aldus Jan. “Na telefonisch overleg met Anja, Ann en Enzo, bleek dat zij hier ook zin in hadden. Ik wist eerlijk gezegd niet dat dit de uitkomst zou zijn, want het was al tien jaar geleden dat we mekaar nog gezien hadden. Ik heb hen op het hart gedrukt dat ik hen niet wilden pushen, maar gelukkig vonden we allemaal dat het nu of nooit was. Over tien jaar zijn we hier echt te oud voor. Als een opaatje op het podium staan? Daar bedank ik voor”, lacht de Fiocco-bezieler.

Gelukkig is de kans klein dat Jan tegen 21 maart - wanneer ‘I Love the 90’s plaatsvindt en de groep een remix van hun meest bekende singles zal brengen - met een kunstgebit en een looprek op het podium staat. “Weet je wat ik vooral leuk vind? Door dit optreden zal er eindelijk eens deftig beeldmateriaal van Fiocco op YouTube staan. Ik heb VHS-banden vol met herinneringen, maar daar ben ik tegenwoordig weinig mee. (lacht) En het is ook fijn dat ik aan mijn zoon kan laten zien waar papa indertijd mee bezig was. Hij is nu 14, dus hij heeft de hoogdagen van de groep nooit meegemaakt.”

Of dit ook een doorstart kan betekenen van Fiocco, durft de dj niet te zeggen. “Voorlopig is dat niet het plan, maar zeg nooit nooit. Ik had ook niet gedacht dat we überhaupt nog eens samen op een podium zouden staan”, knipoogt hij.

Ondertussen hadden de bandleden ook hun eerste fotoshoot. Bekijk hieronder hoe het er achter de schermen aan toeging!