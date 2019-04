Filmfestival bant documentaire over Rolling Stone Bill Wyman wegens vermeende pedofilie: “Hij was 47, zijn vrouw was 13” TDS

08 april 2019

11u42

Filmfestival Sheffield Doc/Fest, dat ieder jaar in de gelijknamige Britse stad Sheffield wordt gehouden, heeft een nieuwe documentaire over Bill Wyman (82), voormalig bassist van de Rolling Stones, gebannen. Dat gebeurde na aanhoudende klachten, omdat het filmfestival een platform zou geven aan een pedofiel.

‘The Quiet One’, zoals de documentaire over het leven van Bill Wyman heet, zou in juni zijn Europese première krijgen op het filmfestival. Maar de organisatie kreeg zodanig veel klachten te verwerken, dat ze besloten hebben de film niet meer te vertonen. Volgens de tegenstanders zou de docu een pedofiel verheerlijken en zou het festival dat met de uitzending in de hand werken.

In de documentaire komt dan ook aan bod hoe de voormalige Rolling Stone zijn latere vrouw Mandy Smith tegen het lijf liep in 1984. Hij was toen 47, maar zij was amper 13 jaar oud. Later gaf Mandy zelf toe dat ze voor het eerst de lakens hebben gedeeld toen zij nog maar 14 jaar oud was. Het koppel trouwde in 1989, toen zij 18 werd en hij al 52 was. In 1991 ging het koppel in alle stilte uit elkaar.

“Afschuwelijk, vernederend, teleurstellend”, wierp een criticus op tijdens een vraag/antwoord-gesprek met de makers van de documentaire. Of ook: “Jullie zouden er goed aan doen de line-up van het festival te herbekijken. Dit is niet gepast.”

Lijk in de kast

In 2013 werd Wyman overigens door de politie ondervraagd over zijn relatie met Mandy Smith. De Rolling Stone zei toen dat hij niet geïnteresseerd was en dat “iedereen wel lijken in de kast heeft zitten”. “In mijn geval werd het enkel gepubliceerd en ik denk niet dat dat eerlijk was”, klonk het.