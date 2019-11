Filmcomponist Hans Zimmer kondigt Europese tour voor 2021 aan MVO

04 november 2019

14u00

Bron: ANP 1 Muziek Filmcomponist Hans Zimmer heeft nu al een tournee voor 2021 aangekondigd. De Duitser doet dan weer verschillende grote zalen in Europa aan, waaronder op 21 februari 2021 in het Antwerpse Sportpaleis. Zimmer wordt vergezeld door een band, groot orkest en koor.

Zimmer maakte in zijn carrière al meer dan 200 soundtracks. Enkele daarvan, zoals de muziek uit ‘The Lion King’, ‘The Last Samurai’ en ‘Interstallar’, laat hij in Antwerpen horen. Ook worden meer recent werken als ‘Dunkirk’ en ‘X-Men: Dark Phoenix’ live gespeeld. Zimmer is ook de man achter de bekende soundtrack van ‘Pirates Of The Caribbean’.

De kaartverkoop voor de show start op woensdag 6 november om 9u via greenhousetalent.be.