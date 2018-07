Film over Sister Sledge op komst Redactie

31 juli 2018

17u54 0 Muziek De band Sister Sledge wordt mogelijk het onderwerp van een film. Kim Sledge, een van de leden van de iconische groep, wil het verhaal achter de vier muzikale zussen naar het witte doek brengen, meldt Variety.

Kim, Debbie, Joni en Kathy Slegde werden in de jaren zeventig wereldberoemd met hits als We Are Family, Lost In Music, He's The Greatest Dancer en Thinking Of You. De muziek moet een belangrijke rol krijgen in de film. "Want dat is waar ons leven over ging", zegt Kim.

Sister Sledge treedt nog altijd op. Het kwartet is inmiddels wel een trio geworden. Joni overleed vorig jaar op zestigjarige leeftijd.