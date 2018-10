Film 'A Star is Born' scoort ook in hitlijsten TDS

27 oktober 2018

09u39

Bron: ANP 0 Muziek ‘A Star is Born’ is niet alleen een hit in de bioscoopzalen, ook de muziek uit de film vindt gretig aftrek.

In de Britse hitlijsten staat de soundtrack deze week bovenaan in de albumlijst en het themanummer ‘Shallow’, gezongen door hoofdrolspelers Lady Gaga en Bradley Cooper, is de nieuwe nummer 1 in de singleslijst, meldt The Official Charts Company.

Met Bradley Cooper staat er voor het eerst sinds 2001 weer een Hollywood-acteur op nummer 1 in de Britse lijst. Zeventien jaar geleden was het Nicole Kidman die de toppositie pakte met ‘Somethin’ Stupid’, een duet met Robbie Williams.