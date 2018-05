Fifth Harmony geeft laatste optreden: dit waren hun grootste hits SD

15 mei 2018

13u39

Bron: Kameraki 0

De Amerikaanse meidengroep Fifth Harmony heeft vrijdag hun voorlopig laatste optreden gegeven. Het optreden vond plaats in het Hard Rock Event Center in Hollywood. Eind 2016 verliet Camila Cabello (21) de groep al en de zangeres heeft sindsdien een bloeiende solocarrière. De overgebleven groepsleden stuurden in maart het bericht de wereld in dat ze voorlopig stoppen als groep. Dinah Jane (20), Normani Kordei (21), Ally Brooke (24) en Lauren Jauregui (21) willen zich eveneens concentreren op hun solocarrières. Fifth Harmony werd in 2012 gevormd tijdens de Amerikaanse versie van X-Factor. Wij zetten hun beste hits op een rij.