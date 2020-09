Fietsactie Sportpaleis Group haalt 50.000 euro op voor livemuzieksector MVO

20 september 2020

18u14 0 Muziek De fietsactie ‘Bike for Live’ van medewerkers van de Sportpaleis Group heeft zondag 50.000 euro opgeleverd. Het geld gaat naar LIVE2020, een fonds voor de bedrijven en freelancers uit de livemuzieksector die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Ook Vlaams minister-president en minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) fietste mee in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis.

De actie was een initiatief van medewerkers van de Sportpaleis Group. “Het idee was om alle zalen van de Group vandaag te verbinden met elkaar, want de meesten van ons zitten al maanden thuis” zegt promotor Annelies Vrijdag. “Het gaat dan over Vorst Nationaal, Capitole Gent, Ethias Theater/Arena Hasselt en Sportpaleis, Lotto Arena en Stadsschouwburg Antwerpen.”

146 mensen, waaronder vooral personeel van Sportpaleis Group en ook enkele concertorganisatoren en artiesten, fietsten zondag vanuit Hasselt, Gent of Brussel naar het Sportpaleis in Antwerpen. Zo nam zanger Helmut Lotti deel aan de tocht vanuit het Capitole in Gent. Minister-president Jambon deed mee aan een ronde die vertrok en aankwam aan het Sportpaleis.

De fietstochten konden gesponsord worden. “746 mensen deden een donatie”, zegt Vrijdag. In totaal kon zondagavond een cheque overhandigd worden van 50.000 euro. Dat geld gaat integraal naar LIVE2020, een steunfonds voor en door de livemuzieksector en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fonds zamelt door verschillende acties geld in voor muzikanten, geluidstechnici, concertorganisatoren, boekingsagenten en andere spelers uit de sector die slachtoffer zijn van de COVID-19-crisis. In de eerste plaats wil het fonds steun bieden aan al wie momenteel op geen enkele steunmaatregel een beroep kan doen.