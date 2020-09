Fietsactie ‘Bike for Live’ haalt 50.000 euro op voor livemuzieksector MVO/IDR

20 september 2020

18u14 0 Muziek De fietsactie ‘Bike for Live’ heeft zondag 50.000 euro opgeleverd. Dat geld gaat naar LIVE2020, een fonds voor bedrijven en freelancers uit de livemuzieksector die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Ook Vlaams minister-president en minister voor Cultuur Jan Jambon fietste mee, net als Carl Huybrechts en Helmut Lotti. “We lossen hier het probleem niet mee op, maar niets doen is geen optie”

De actie - waarbij de fietsers konden gesponsord worden - was een initiatief van medewerkers van de Sportpaleis Group. “Het idee hierachter was om - op een sportieve manier - al onze zalen vandaag met elkaar te verbinden”, legt CEO Jan Van Esbroeck uit. “Dan hebben we het over Vorst Nationaal, Capitole Gent, Ethias Theater/Arena Hasselt en Sportpaleis, Lotto Arena en Stadsschouwburg Antwerpen.”

Uiteindelijk toonden 146 mensen zich van hun meest sportieve kant. Voornamelijk personeel van de Sportpaleis Group, maar ook enkele concertorganisatoren, Carl Huybrechts (69), Helmut Lotti (50) en zelfs NVA-politicus Jan Jambon (60) namen deel. Zij fietsten stuk voor vanuit Hasselt, Gent of Brussel naar het Sportpaleis in Antwerpen. “Ik heb het leed van de evenementen - en cultuursector van dichtbij gevolgd de voorbije maanden, en ik wil mij op deze manier solidair tonen”, aldus Jan Jambon.

Ook Helmut Lotti was die mening toegedaan. Hij fietste met enkele vrienden vanuit de Gentse concertzaal Capitole naar Antwerpen, goed voor negentig kilometer. “Ik ben hier vandaag niet voor mezelf, maar wel om de mannen en vrouwen die het al maanden financieel moeilijk hebben een hart onder de riem te steken”, klinkt het. “Ik denk dat heel wat mensen niet beseffen wat voor een drama’s er zich momenteel afspelen bij mensen die actief zijn in de livemuzieksector.”

De inzet van Helmut en de andere deelnemers leidde uiteindelijk tot een cheque van 50.000 euro voor LIVE2020. Dat is het steunfonds voor en door de livemuzieksector om collega’s te helpen die het moeilijk hebben door de COVID-19-crisis. “We beseffen dat dit een druppel op een hete plaat is”, aldus Van Esbroeck nog. “Maar niets doen is geen optie. Met het geld dat we vandaag ophaalden kunnen we in de eerste plaats mensen helpen die op geen enkele steunmaatregel van de overheid een beroep kunnen doen. Alleen al voor hen is het te hopen dat er aan al het coronaleed snel een einde komt.”