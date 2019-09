Zus van Vestiville-organisator Ravuth Ty in tv-uitzending: “Wij worden zélf opgelicht” Sebastiaan Quekel

03 september 2019

14u33

Ravuth Ty, de omstreden festivalorganisator die enkele dagen in de cel zat na het geflopte urban festival Vestiville in Lommel, is in zijn loopbaan diverse keren opgelicht door investeerders en andere betrokkenen uit de muziekwereld. Dat stelt zijn zus Aymira, die eveneens korte tijd in voorhechtenis zat.

Ravuth Ty en zus Aymira, de twee hoofdorganisatoren van Vestiville, worden door het Hasseltse parket verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Leveranciers van het festival zouden met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s.

Nederlandse topdj’s als Don Diablo en Vato Gonzalez vertelden in de nasleep van Vestiville tegen onze collega's van AD.nl dat ze zelf ook door Ravuth Ty zijn opgelicht en dat hij in de dancescene mogelijk tientallen slachtoffers heeft meegemaakt.

‘We kunnen niet terugvechten’

De in Oss (Noord-Brabant) opgegroeide festivalorganisator hield de afgelopen weken de kaken stijf op elkaar, maar zijn zus verbreekt nu het stilzwijgen. “Wij zijn bezig om de mensen die wij verantwoordelijk houden in gebreke te stellen”, vertelt Aymira in een item van het tv-programma Opgelicht! (AvroTros) , dat vanavond wordt uitgezonden. “Keer op keer als wij iets organiseren, worden we zelf opgelicht. We hebben alleen niet de middelen om terug te vechten.”

De zus doelt onder andere op het financiële debacle rondom het Nederlandse Vestival, dat in 2014 in het Goffertpark in Nijmegen plaatsvond. Dit festival was zwaar verliesgevend en zadelde de organisatie met een flinke berg schulden op. Zo daagde een drankenleverancier Ty voor de rechter vanwege een onbetaalde factuur ter waarde van 40.000 euro.

Vorig jaar werd Vestival failliet verklaard. “De bestuurder had geen ervaring met het organiseren van dergelijke grote evenementen. Het boeken van de artiesten verliep anders dan gepland, en al snel bleek dat de daadwerkelijke kosten vele malen hoger waren dan vooraf begroot”, valt te lezen in het faillissementsverslag.

‘We hebben bewijzen’

Volgens Aymira zit het anders en zijn ze zélf slachtoffer geworden. “We worden opgelicht door de investeerder die ons geld pakt. Voor alles hebben we gewoon stukken. Bewijzen dat wij het niet zijn.” Beschuldigingen dat zij al jaren de boel lopen op te lichten verwijst de zus naar het rijk der fabelen. ”Ze zeggen dat omdat ze alleen de voorkant zien, niet de achterkant.”

En hoe zit het dan met dj’s als Don Diablo en Vato Gonzalez die na jaren nog steeds niet zijn terugbetaald? ‘Maar als er geen geld is, en wij worden zelf opgelicht, wat wil je dat ik doe?” De zus verzekert de verslaggever van Opgelicht! dat er een uitgebreidere reactie komt. ‘Wij gaan ons verhaal doen.’

Niet van slechte wil

De advocaten van Ravuth Ty en zijn zus benadrukten eerder dat hun cliënten niet van slechte wil waren. ‘Ze wilden oprecht een tof festival organiseren en betreuren het dat het feest niet door kon gaan en de feestvierders teleurgesteld zijn.’

Opgelicht?! vanavond om 21.25 uur op NPO 1.