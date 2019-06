Zomers sfeertje overheerst op tweede dag Couleur Café IB

30 juni 2019

00u39

Na een perfect verlopen eerste dag, werd ook de hete tweede dag van Couleur Café een voltreffer. De Belgische hiphoptalenten van Niveau 4 XXL schitterden in het groene amfitheater, terwijl Salif Keita zijn verjaardag in stijl vierde en Craig David de ambiance maakte.

Natuurlijk was het ook op Couleur Café puffen op de dag dat de hittegolf officieel afgekondigd werd in ons land, maar afkoeling was er genoeg onder de bomen van het Ossegempark en aan de vele gratis waterpunten. Noemenswaardige incidenten waren er niet.

De Belgen die optraden in de schaduw van het Atomium waren wel het vermelden waard. De tienkoppige talentenverzameling van Niveau 4 XXL, het eigenste hiphopproject van Couleur Café, was een absolute voltreffer in een overvol amfitheater in het Ossegempark. Twee uur eerder had de gouden stem van Salif Keita voor een hoogtepunt gezorgd aan de Red Stage, het hoofdpodium. De jarige Malinese zanger pakte de weide volledig in, speelde met plezier enkele minuten langer en werd door het publiek nog getrakteerd op een "happy birthday".

Geslaagde tweede dag

Terwijl de zon al onder was, zorgde Craig David er met zijn dj-set voor dat het publiek het opnieuw enkele graden warmer kreeg. De beste nummers van een goede Chirofuif - TLC met 'No scrubs', 'Jump Around' van House of Pain en 'Show me love' van Robin S - passeerden de revue terwijl de Brit r&b nog afwisselde met zijn eigen hits 'Walking Away' of '7 days'.

Een geslaagde tweede dag voor Couleur Café, dat op zondag afsluit met onder meer Sampa The Great, Goran Bregovic, KOKOKO! en Ms. Lauryn Hill.