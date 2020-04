Zomerfestivals willen in dialoog met overheid: “Ticketverkoop alleen is honderden miljoenen aan schade” Jolien Boeckx

10 april 2020

11u47 10 Festivals De organisatoren van alle zomerfestivals, waaronder Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop, willen in dialoog met de overheid. Dat zeggen ze in een open brief. “Alleen de tickets die wegvallen met het annuleren van zomerfestivals betekent al een schade van honderden miljoenen euro’s”, zeggen ze. “Laat ons alsjeblieft mee nadenken over creatieve oplossingen.”

Woensdag 15 april komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en dan zal er een beslissing genomen worden over de festivalzomer. “Hoognodig om duidelijkheid te scheppen”, vinden de organisatoren van de zomerfestivals en concertzalen dat. Zo laten ze duidelijk merken in een gemeenschappelijke open brief, getekend door o.a. Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, Graspop, Lokerse Feesten, Gentse Feesten, Sportpaleis en de Ancienne Belgique. In die brief vertellen ze dat ze begrip hebben voor de maatregelen die de overheid neemt. “Maar er heerst binnen het livecircuit een steeds grotere bezorgdheid. Nu ook de festivalzomer steeds nadrukkelijker op de helling komt te staan, groeit de vrees voor een enorm economisch en maatschappelijk slagveld.” Dat illustreren ze vervolgens met cijfers. “Alleen al in ticketverkoop loopt de schade op richting honderden miljoenen. Artiesten en hun omkadering zien hun inkomsten wegvallen. Tel daar de schade voor de hele ketting bij: van toeleveranciers als podiumbouwers en licht- en geluidsfirma’s, tot freelancers, zoals stagehands en tourmanagers, de horeca in de muzieksector. Dan stijgt het totaalplaatje stijgt boven het miljard. Ook de inkomsten van talloze verenigingen die zich jaarlijks inzetten op de zomerfestivals worden bedreigd.”

Om de economische klap boven te komen, zullen volgens de organisatoren bestaande maatregelen moeten uitgebreid worden. “Maar wel rekening houdend met de eigenheid van de muzieksector op het vlak van tewerkstelling”, zeggen ze. Daarom willen de organisatoren mee aan tafel gaan zitten met de overheidsorganen. “We zijn een creatieve sector. Wij zijn het gewoon om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. We bieden daarom onze expertise aan om samen met de overheid en wetenschappers werkbare oplossingen te ontwikkelen”, schrijven ze samen. “We zijn ervan overtuigd dat muziek en live muziek in het bijzonder, broodnodig zal zijn om terug te keren naar het normale leven. Laat ons samen nadenken over hoe we dat stapsgewijs kunnen organiseren, mét aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het publiek, maar ook voor de bijzonder kwetsbare situatie van heel wat spelers in deze sector.”

Lees de volledige brief hier.