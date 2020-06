Zomerbar van Rock Werchter breidt uit naar 400 personen Tom Windey

25 juni 2020

07u00

Bron: De Morgen 0 Festivals Rock Werchter trekt de capaciteit van de LIVE2020 Zomerbar op tot 400 personen naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Dat meldt woordvoerster Nele Bigaré van Live Nation. De reeks Zomerbar-concerten wordt ook verder uitgebreid in juli.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 1 juli openluchtevenementen met een capaciteit tot 400 personen georganiseerd kunnen worden. “Dat brengt mooie perspectieven met zich mee”, klinkt het op de website van Rock Werchter.

De tickets voor de Zomerbar-concerten begin juli in het Festivalpark van Werchter waren al snel uitverkocht, toen de evenementen nog voor maximaal 200 personen konden worden georganiseerd. Wie op een wachtlijst stond, zal snel gecontacteerd worden, luidt het. Bovendien zal de reeks concerten “een vervolg krijgen” in juli.

Eerder had Rock Werchter al aangekondigd dat Selah Sue, Tourist LeMC en Bazart op respectievelijk 2, 3 en 4 juli voor een streep live muziek zullen zorgen in de zomerbar. Op zondagavond 5 juli is het de beurt aan Emma Bale, Glints, SONS, Eefje de Visser en Arno.

Met het initiatief wil Live Nation fondsen verzamelen voor LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector.