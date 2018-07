Zo reageert Rock Werchter op de eerste goals MVO

06 juli 2018

20u34 0 Festivals De eerste goals zijn binnen! Werchter viert feest, en hoe!

In de VIP-lounge kijkt bekend Vlaanderen toe hoe de eerste goals in de match België - Brazilië binnenvallen. 2 - 0 tijdens de rust. Winnen we dit WK? De kans bestaat zowaar!