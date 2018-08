Zo kwam het legendarische optreden van Willy Sommers op Pukkelpop tot stand Gunter Van Assche

22 augustus 2018

07u55

Bron: De Morgen 0 Festivals Zaterdag verklaarden Mauro & De Kempenzonen de laatste dag van Pukkelpop voor geopend, en het werd een triomf. Wij maakten de generale repetitie mee, zetten vrolijk mee een polonaise in en spraken met Pawlowski, Daan en Willy Sommers over mogelijk hét optreden van Pukkelpop 2018.

We spreken met het trio af in de stille Kempen. Nu ja, wat héét stil. Mussen vallen in veelvoud van het dak van de hitte, een geluid dat enkel wordt overstemd door de brullende motoren van bikers die voorbij zoeven langs de afspanning waar we na de repetitie iets gaan drinken. Stamgasten komen slag om slinger aankloppen voor een selfie met een schuddebuikend “dit zullen ze thuis nòòit geloven”, terwijl de drie heren minzaam poseren.

Het gesprek gaat dan ook al gauw richting superfans. Sommers blijkt de meest fervente spionkop van de drie achter zich te scharen. Maar geen zeven anjers of zeven rozen zonder doornen. “In 2012 werd ik een hele tijd gestalkt,” vertelt hij aan Daan en Mauro. “In een eerste brief werd mijn vrouw zwaar beledigd, en in diezelfde envelop zat ook een foto van mijn kinderen, waarop een zwart kruis over hun hoofdjes was getekend. Wat later viel een postpakketje in de bus waarin drie kleine doodskistjes zaten, met dode muizen in. Op de kistjes waren de namen van mijn twee kinderen en mijn kleindochter geschreven. Volkomen gestoord. En angstaanjagend.”

