Zo kan het dus ook: bezoekers Paradise City laten amper een halve container afval achter

08 juli 2019

Wie afgelopen weekend zijn of haar dansbeentjes wilde strekken, kon dat doen op Paradise City in Perk. Op het kasteeldomein van Ribaucourt gaven heel wat dj's en live-acts drie dagen lang het beste van zichzelf. Met succes, want het festival mocht 22.000 feestvierders verwelkomen. "We hebben een enorm geslaagde editie achter de rug", aldus organisator Gilles de Decker.

“We zijn moe, maar voldaan”, klinkt het. “Ons bezoekersaantal is ook gestegen: zo mochten we dit jaar maar liefst 22.000 festivalgangers verwelkomen, gespreid over drie dagen. Voor het eerst was zaterdag ook op voorhand uitverkocht. We hebben die dag 9.000 mensen een topdag kunnen bezorgen, en da’s een zalig gevoel. Op drie dagen tijd is er ook geen enkele vechtpartij geweest. De mensen waren echt daar om te genieten.”

Weinig afval

“We zijn ook trots op onze festivalgangers. Op drie dagen hebben ze een halve container afval achtergelaten. Dat is echt puur wat we nog van het terrein moesten schrapen. Twee keer niets dus, als je dat vergelijkt met andere festivals van dezelfde omvang. We merken echt dat onze bezoekers de ecologische boodschap van Paradise City mee onderschrijven. Enig minpuntje: hoewel we pocket asbakjes uitdeelden en er containers stonden waar je je sigaret in kon dumpen, hebben we her en der toch nog sigaretten van het terrein moeten plukken. Maar we mogen niet klagen. Het heeft ook maar twee uur geduurd voor onze volledige camping - waar plaats was voor 1.500 bezoekers - was opgeruimd.”