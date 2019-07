Zo blijft ‘D5R’-actrice Liandra Sadzo stylish op Tomorrowland: “Goede make-up en een goed humeur” IDR

27 juli 2019

18u11 0 Festivals Nee, de bezoekers van Tomorrowland hebben vandaag geen geluk met het weer. De festivalgangers werden al meermaals getrakteerd op een fikse plensbui. Al wil dat gelukkig niet zeggen dat je make-uplook daaronder moet lijden. Ines Borgonjon, senior make-upartist bij MAC en ‘D5R’-actrice Liandra Sadzo (20) geven tekst en uitleg.

“Regen op een festival is uiteraard niet aangenaam, maar je kan er je gelukkig wel tegen wapenen”, aldus Ines. “De beste tip die ik kan geven, is tegelijk ook de meest evidente: kies voor producten die langer blijven zitten en gebruik ook waterproof make-up. Producten op oliebasis zijn een ramp met dit weer, maar producten op gelbasis blijven wel goed zitten.”

(lees verder onder de foto)

“Ines en ik hebben enkele weken geleden samen mijn make-uplook bedacht”, zo legt Liandra uit. “Ik had haar verteld welke outfit ik zou dragen, en daar vloeide dan dit resultaat uit voort. In het dagelijkse leven ben ik niet zo extravagant, maar voor Tomorrowland vind ik dit wel kunnen. En als ik een optreden heb, dan mag het ook wel wat specialer. Ik heb mijn roze make-up met glitters trouwens vanmorgen zelf aangebracht, maar het is wel fijn dat ik nu een kleine touch up kan krijgen. (lacht) Het is jammer dat het vandaag regent, maar ik laat dat mijn festivaldag niet vergallen. Goede make-up en een goed humeur, meer heb je toch niet nodig? (lacht)”