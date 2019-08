Ze is het nog niet verleerd: übersympathieke Beth Ditto pakt Pukkelpop helemaal in TK

17 augustus 2019

20u07 0 Festivals Als de frontvrouw al na één nummer haar schoenen uittrekt, weet je dat het menens is. Beth Ditto staat al twee jaar niet meer op het podium met haar band Gossip, maar daar was vanavond weinig van te merken. Ditto pakte de wei helemaal in met haar dijk van een stem en gezellige persoonlijkheid.

Gossip duwde eigenlijk in 2016 de pauzeknop in, maar speciaal voor de 10e verjaardag van hun album ‘Music For Men’ tourt de band deze zomer nog eens rond. Ditto en co zijn het duidelijk nog niet verleerd: de powerstem van de volumineuze frontvrouw is nog steeds enorm indrukwekkend en wist snel wat meer volk naar de relatief kalme main stage te lokken. Beth huppelde gezwind rond op het podium, gekenmerkt door haar grote hoeveelheid eyeliner - een geometrisch kunstwerkje - en een knaloranje pruik die ze af en toe eens moest rechttrekken.

Ditto heeft schijt aan alles - ze trakteerde iedereen zonder gêne op een blik op haar zwarte onderbroek -, maar niet aan haar publiek. Want hoewel de menigte bij voorganger De Jeugd Van Tegenwoordig een stuk uitgelatener was, gaat Beth sowieso met de prijs voor Miss Congeniality naar huis. De praatjes die ze slaat tussen de nummers door, doorspekt met vele schattige ‘dankjewels’, en haar nadrukkelijk opkomen voor LGBTQ-rechten pakken de menigte helemaal in. En als ze dan tijdens afsluiter en monsterhit ‘Heavy Cross’ een van haar grootste fans op het podium haalt, is het hek helemaal van de dam. Of Gossip ook na deze zomer nog verder zal samenwerken, is nog niet helemaal duidelijk, maar dit smaakt alvast naar meer.