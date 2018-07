Zanger Gorillaz gewond na val van podium op Roskilde Festival SD

08 juli 2018

14u38

Bron: ANP 0 Festivals Een van de leden van de Britse band Gorillaz is zaterdag van het podium gevallen op het Deense Roskilde Festival. Het optreden werd hierdoor vroegtijdig afgebroken.

Rapper Del the Funkee Homosapien (45) viel tijdens het laatste nummer 'Clint Eastwood' van de bühne. Backstage werd hij gecontroleerd door een arts, die hem doorstuurde naar het ziekenhuis. Hij was toen gewoon bij bewustzijn en praatte met zijn bandleden. Wat hij precies aan zijn val heeft overgehouden is onbekend.

Wel liet de rapper weten dat het goed met hem gaat. "Bedankt voor alle liefde! Het gaat goed met mij, maar ik moet nog wel even in het ziekenhuis blijven. De zorg hier is trouwens uitstekend", twitterde de muzikant.

Door de val kreeg de slotdag van het vierdaagse rockfestival een nare nasmaak. De Gorillaz, van frontman Damon Albarn, waren zaterdag overigens ook nog eens de slotact. Roskilde is met zo'n 100.000 bezoekers een van de grootste rockfestivals van Europa.

Gorillaz was donderdag nog de afsluiter op de Main Stage van de eerste dag Rock Werchter. Toen liep alles nog gesmeerd.