Yungblud lokt jong volk met gitzwarte boodschap van onvoorwaardelijke liefde MVO

30 juni 2019

16u04 2 Festivals Nog maar 21 jaar is hij, en zijn publiek is nog veel jonger: de rebelse Yungblud palmt moeiteloos de weide van Werchter in met maar één wapen: eigen aanstekelijk enthousiasme.

In een zwarte jurk en met een regenboog op zijn wang geschilderd komt hij het podium opgewandeld. “Happy Pride, guys!”, klinkt het. Daarmee verwijst hij naar de Pride Month, die vandaag afgerond wordt. Hij maakt ook meteen zijn reputatie waar als de kerel die alle regels aan zijn laars lapt. Vrolijk en vloekend, het lijkt een vreemde combinatie maar Yungblud komt ermee weg. Net zoals met zijn kleedje, trouwens. Op de eerste rij zien we vooral enthousiaste jonge meisjes, want zijn muziek - waar tot nu toe nog niemand een exact label op kon plakken - spreekt vooral een jonger publiek aan. De jongeman grijnst breed wanneer zijn lyrcis naar hem worden teruggebruld. Niet altijd van de meest opbeurende variant: “Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night, catch me, I’m the one on the run away from the headlights, no sleep, up all week wasting time with people I don’t like, I think that something’s fucking wrong with me.” Maar hij raakt een gevoelige snaar bij zijn doelgroep.

Daarnaast zorgen zijn energetische tracks voor een leger aan springende, gillende, dansende jongeren, en dat is een mooi zicht. Om het af te maken gooit hij er nog een moshpitje tegenaan en roept hij zijn publiek toe: “En vertel elkaar nu allemaal dat je van elkaar houdt!” Yungblud op Werchter: een gitzwarte toon die op één of andere manier alsnog een positieve boodschap overbrengt.