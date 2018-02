Years & Years en Jessie J vervolledigen affiche Werchter Boutique Redactie

22 februari 2018

08u06 1 Festivals De affiche van Werchter Boutique 2018 is helemaal rond. Na de eerder aangekondigde headliner Bruno Mars en Oscar and the Wolf zullen ook Years & Years, Jessie J, Tom Odell, DJ Rashida en Lil’ Kleine optreden.

Werchter Boutique vindt op zaterdag 16 juni plaats in het Festivalpark in Werchter. Een ticket voor het dagfestival kost 89 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage) in voorverkoop. Tickets zijn uitsluitend te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het tijdschema van de optredens en alle andere praktische info zijn beschikbaar via werchterboutique.be