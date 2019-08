Woodstock 50 gaat niet door, maar artiesten krijgen ondanks afzeggingen toch uitbetaald SD

02 augustus 2019

08u09

Bron: Variety 0 Festivals Eerder deze week raakte bekend dat het festival Woodstock 50 niet doorgaat, aangezien zowat elke artiest die zou komen optreden, heeft afgezegd. Maar dat betekent niet dat de muzikanten er een financiële kater aan zullen overhouden, want zo'n 76 artiesten zijn volledig uitbetaald. Dat bevestigt een vertegenwoordiger van het festival aan Variety.

Met uitzondering van de Black Keys, die vlak nadat ze werden aangekondigd al afzegden, zijn alle artiesten op de affiche van Woodstock 50 volledig uitbetaald. Dat bevestigt een vertegenwoordiger van het festival aan Variety. Onder meer Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus, Imagine Dragons en The Raconteurs kregen hun betaling op voorhand al, maar het geld werd geblokkeerd tot na het optreden of tot het festival geannuleerd zou worden. Het werd nu dus vrijgegeven.

De muzikanten werden betaald door de voormalige financier van het festival, Amplifi Live. Die zou 32 miljoen dollar aan Woodstock 50 gespendeerd hebben alvorens zich teruggetrokken te hebben, en daarna nog 18 miljoen dollar van de account van het festival gehaald hebben. Een groot deel van die som ging vermoedelijk naar de muzikanten.