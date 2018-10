Within Temptation eerste headliner voor Graspop Metal Meeting 2019 MVO

22 oktober 2018

Graspop Metal Meeting onthulde vandaag de eerste headliner voor 2019. Within Temptation staat er op vrijdag 21 juni.

De Nederlandse metalband is een publiekslieveling bij de bezoekers in Dessel. Het concert in Lotto Arena in Antwerpen op zaterdag 17 november is al maanden uitverkocht.

Graspop Metal Meeting 2019 vindt plaats van vrijdag 21 juni tem zondag 23 juni in het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel. De ticketverkoop start op zaterdag 27 oktober om 10u via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.