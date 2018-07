Wist je dat The Roots, de huisband van Jimmy Fallon, naar Gent Jazz komt? TDS

01 juli 2018

08u00

Bron: Kameraki 0

The Roots, de huisband van de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', komt naar Vlaanderen. Op 8 juli staan ze op de planken van Gent Jazz. Ontdek hier alles over de band.