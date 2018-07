Wist je dat BLØF een eigen festival heeft? De carrière van de popgroep in 60 seconden SD

12 juli 2018

12u04

Bron: Kameraki 4

De succesvolle popband BLØF is zaterdag opener op TW Classic. Quasi al hun albums - het zijn er 16 ondertussen - haalden in Nederland vlotjes de eerste of de tweede plaats in de hitparade. Buiten de grenzen bleef BLØF echter (bijna) nobel onbekend. Maar daar kwam dankzij 'Zoutelande' verandering in. Dit is de carrière van BLØF in 60 seconden.