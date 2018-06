Willy Sommers staat op Pukkelpop: "Ik ben zelfs nog nooit op een festival geweest, behalve Rimpelrock dan" WILLY SOMMERS STAAT MET DAAN EN MAURO OP JB

27 juni 2018

00u00 1 Festivals 'Als een leeuw in een kooi' en 'Zeven anjers, zeven rozen'. Deze zomer brult u z'n hits luidkeels mee op Pukkelpop, want Willy Sommers (65) staat er op de affiche. Samen met Daan en Mauro Pawlowski zingt hij moderne klassiekers, vergezeld van een brassband. "Een compleet nieuwe wereld gaat voor mij open. Ik ben zelfs nog nooit naar een festival geweest, behalve Rimpelrock dan."

Hij schrok er zelf even hard van als u. Willy Sommers stond al vaak op Rimpelrock, dat op de Pukkelpop-wei in Kiewit plaatsvindt, maar daar stopt zijn 'band' met de festivals meteen. Sterker nog, in zijn 65 jaar lange leven heeft hij er zelfs nog nooit één bezocht. "Ik sta al sinds mijn zestiende op het podium en moest dus optreden in het weekend. Tijd voor festivals was er niet", lacht de zanger. "Ik stond dan ook aan de grond genageld toen Mauro (vooral bekend als gitarist van dEUS, red.) en Daan me vroegen om mee te doen met hun gezelschap." Met z'n drieën vormen ze, speciaal voor Pukkelpop, 'Mauro Pawlowski & De Kempenzonen'. Op de setlist staan klassiekers uit moderne tijden, gespeeld door trompettist Jo Hermans en een grote brassband. "Naar verluidt zouden 'Als een leeuw in een kooi' en 'Laat de zon in je hart' aanstekelijk werken om een hele Pukkelpop-menigte mee te krijgen, omdat iederéén die nummers kent. Dat is wel zo, maar ik heb er wel even over moeten nadenken", vertelt Willy.

Volmondig 'ja'

Toch zei hij uiteindelijk volmondig 'ja' en nu heeft de Vlaamse zanger enorm veel goesting om erin te vliegen. "Op mijn leeftijd - ik word deze zomer 66 - denk je dat je ondertussen wel al alles hebt meegemaakt in je carrière. Niet dus, het leven zit nog steeds vol verrassingen. Heel fijn", zegt hij. "Ik ben enorm vereerd en kijk er heel hard naar uit. Dit is voor mij een nieuwe wereld die opengaat. Superspannend! Volgens Mauro gaat het fantastisch zijn." En Willy's kinderen? "Die zijn supertrots dat hun papa op Pukkelpop mag staan", lacht hij. Bovendien is er volgens Willy toch niet zo heel veel verschil tussen de Pukkelpoppers en zijn normale publiek. "Tegenwoordig staan er elk weekend wel jongeren mee te brullen op mijn optredens. Neem nu het Schlagerfestival: daar komen allemaal jonge mensen naartoe. Ik ben de jeugd dus wel gewoon", lacht hij.

Trouw aan z'n repertoire

"Maar ook bij mijn eigen muzikanten ben ik wel het een en ander gewend. Mijn gitarist, bijvoorbeeld, speelt ook bij hardrockband Fleddy Melculy en mijn drummer speelt eveneens rock. Zo zie je maar dat die twee werelden dichter bij elkaar liggen dan je denkt."

'Mauro Pawlowski & De Kempenzonen' staan op zaterdag 18 augustus in de Marquee van Pukkelpop. Over welke nummers ze brengen en hoe wordt nog volop gebrainstormd. "Maar ik blijf sowieso trouw aan mijn repertoire. Wie weet zingen Daan of Mauro wel eens mee met mijn nummers, dat kan allemaal", lacht Willy. Naast hem maken ook nog 'Callboy' Rik Verheye en Sennek deel uit van het gezelschap. Tickets zijn te koop via www.pukkelpop.be.