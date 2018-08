Willy Sommers heeft 'gezonde stress' voor Pukkelpop: "We overwegen om hier een gevolg aan te breien" TK

18 augustus 2018

10u09

Bron: Radio 1 1 Festivals Straks, om vijf voor twaalf, bestijgt Willy Sommers voor het eerst in zijn 47-jarige carrière het podium van Pukkelpop. Samen met Mauro, Daan, Sennek en acteur Rik Verheye zal hij er enkele van zijn eigen nummers brengen én zelfs een streepje gitaar spelen. De zanger ziet het alvast helemaal zitten, vertelde hij vanochtend op Radio 1.

Het is een opmerkelijke combinatie: Mauro Pawlowski, Willy Sommers, Daan, Sennek en ook acteur Rik Verheye brengen straks op Pukkelpop 'klassiekers uit moderne tijden', begeleid door de Tielense brassband ‘De Kempenzonen’ en internationaal geroemd trompettist Jo Hermans.

Het is iets nieuws voor Sommers, die ondanks zijn carrière van bijna een halve eeuw nog nooit op een rockfestival stond. "Telkens als ik denk dat ik alles wel gezien en gedaan heb, valt er weer iets nieuws uit de lucht", lachte hij vanmorgen in 'De Ochtend'. Hij ziet het helemaal zitten. "Er is wat gezonde stress, maar we hebben deze week een try-out gedaan en het klonk echt fantastisch. We werken met 50 blaasinstrumenten en dat is indrukwekkend, echt waar."

Universele muziek

De zanger was compleet verrast toen hij het voorstel kreeg. "Ik dacht eerst dat het een grap was! Ik heb toch een paar dagen getwijfeld, maar Mauro bleef aandringen. En toen zijn we gaan samenzitten om te kijken wat kon. Muziek is uiteindelijk iets universeels. Iedereen mag dan zijn eigen ding doen in zijn eigen genre, uiteindelijk past het allemaal wonderwel bij elkaar."

Het plan was een eenmalig optreden, maar misschien wordt er toch een vervolg gebreid aan de gelegenheidsband. "We zijn al aan het twijfelen of we niet verder moeten gaan. Het smaakt naar meer! Een tour langs theaterzalen misschien?"