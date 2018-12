Willebroeks dj-duo Wolfpack gaat 2.0: “Nu gaat er niemand nog denken dat we Dimitri of Mike zijn” ODBS

24 december 2018

11u35 3 Festivals Een opgemerkt optreden in het voorprogramma van de Garden of Madness-shows in het Sportpaleis van Dimitri Vegas & Like Mike, was dat van Wolfpack. ‘t Is te zeggen: Wolfpack 2.0, want met ook heuse wolvenmaskers meet het Willebroekse dj-duo zich een nieuwe en opvallende look aan.

Veel toeren, producen, trouwen en kleine wolfjes maken, dat staat voor Wolfpack synoniem met 2018. Terwijl Steve Braet in het huwelijksbootje stapte met Femke (links op de foto hieronder), verwacht Ruben Khaza’s partner Sarah (rechts) straks in april een welpje. Een jaar waarin Wolfpack met onder andere een 35ste plaats in de DJ Mag Top 100 zich stilaan definitief tot de top in EDM (Electronic Dance Music) heeft genesteld. Alleen Dimitri Vegas & Like Mike op 2 en Lost Frequencies op 17 doen beter in België. Hét moment om met nog iets extra voor de dag te komen: op de eerste van de vier ‘Garden of Madness’-shows van Vegas & Mike, showden Steve en Ruben hun nagelnieuwe wolvenmaskers. “Het was allemaal bijzonder last-minute: in de week zelf hadden we er nog volop aan laten sleutelen en pas op de dag van de show hadden we ze voor het eerst”, aldus Steve. “Het was even bang afwachten hoe de reactie van het publiek zou zijn, maar eigenlijk hebben we alleen maar positieve commentaren gehad.”

Wolfpack 2.0 definitief in de steigers dus. “De maskers gaan we nog wat laten ‘bijpimpen’, met onder andere een ventilator die ingebouwd wordt. We zoeken ook nog naar het juiste moment wanneer we de maskers gaan afzetten. Want dat moet wel de bedoeling zijn, dat onze fans naar het einde van de show toe ons ook nog echt te zien krijgen. Dat moet telkens een apart visueel moment worden, een kleine show in de show waarvoor we nog de juiste beelden en muziek aan het zoeken zijn die matchen met de kostuums en maskers.”

“Eigenlijk was het de bedoeling om met die maskers meteen onze carrière te starten, maar dat lag toen wat moeilijk. Nu we een echte fanbasis hebben uitgebouwd, is het moment rijp. Om op die manier nog meer een eigen identiteit te creëren... (lacht) Want je hebt er toch nog altijd die denken dat wij Dimitri of Mike zijn. Wat betreft muziek, verandert er weinig. We blijven gaan voor die echte ‘festivalbangers’. Alleen gaan we ook proberen wat tracks geknipt voor radio te brengen, met rappers van de Amerikaanse westkust. Straks brengen we er eentje uit met Fatman Scoop. En op 4 januari releasen we een remake van onze eerdere track Apache met ‘Eastblock Bitches’. Maar eerst het jaar afsluiten met een tour in Azië, waarvoor ze momenteel in China verblijven. Vuurwerk gegarandeerd, wolvenkreten ook.