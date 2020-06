Werchter vult line-up zomerbar aan met opvallende namen: Niels Destadsbader, Arno, Equal Idiots en meer LOV

30 juni 2020

11u45 0 Festivals Eerder deze maand maakte de organisatie van Rock Werchter al bekend de pijn van de festivalloze zomer te verzachten met een zomerbar. Daar werden al enkele concerten voor aangekondigd, maar intussen werd de line-up grondig uitgebreid met opvallende namen zoals Niels Destadsbader.

Donderdag 2 juli opent Rock Werchter een zomerbar in het Festivalpark, aan de North West Walls site. Capaciteit: 400 personen. Er zijn deze week, wanneer Rock Werchter zou plaatsvinden, concerten van Selah Sue op donderdag, Tourist LeMC op vrijdag en Bazart op zaterdag. Zondagavond vormt de zomerbar het decor voor de grote Rock Werchter for Live2020 TV show, met muzikale gasten Emma Bale, Glints, SONS, Eefje De Visser en Arno.

En dan gaat de zomer verder, ook in het Festivalpark, want de zomerbar blijft open tot eind juli. Met vooral meer concerten. Reeds bevestigd zijn Niels Destadsbader, Arno, Het Zesde Metaal, Mama’s Jasje, Black Box Revelation, Portland, Equal Idiots en Compact Disk Dummies. De ticketverkoop van de zomerbarconcerten start op donderdag 2 juli om 10 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. De opbrengsten van de zomerbarconcerten en diverse andere initiatieven worden door Rock Werchter aan LIVE2020, het solidariteitsfonds van en voor de livemuzieksector, geschonken.

Meer info op rockwerchter.be.